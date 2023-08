Jeruzalem heeft klaagmuur, krijgt Utrecht nou nog de spijtmuur? Bedenker Martin (58) ‘loopt tegen muur op’

column De ‘Dildom’, een dildo van muurresten van de Dom: wat Jerry betreft de perfecte pesterij richting de PVV

Kan je een speldenprik uitdelen met een dildo? Het gezonde verstand dicteert een ontkennend antwoord op die, toegegeven, wat ongebruikelijke vraag. Tenslotte is een scherpe dildo onbruikbaar. Die wil je niet in de buurt van kwetsbare lichaamsopeningen hebben. En met een glad, stomp voorwerp is het lastig prikken. Je zou in dit geval dan ook van een oxymoron kunnen spreken.