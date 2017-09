Jesse in 't Hoogt

De rolprent, gemaakt door een medewerker van GroenLinks, is niet voor niets geschrapt van de buis. De directie van BNNVARA zag net op tijd in, dat er voor deze politieke propaganda geen ruimte is op het publieke net. Dat juist 't Hoogt nu wel met dit filmpje komt - zeker gezien de rol van hun directrice Rianne Brouwers - hoort wat mij betreft te leiden tot pittige raadsvragen. Een 'kwetsbare arthouse film' lijkt mij Jesse nou niet te zijn. En volgens mij voldoe je dan niet aan de regels die nu eenmaal horen bij het ontvangen van subsidie.



Maar zet zo'n mening nooit op Facebook, want dan valt de ene na de andere prominente Utrechter over je heen. Behalve uiteraard Jos Stelling van Springhaver en het Louis Hartlooper Complex. Die vertoont al een eeuwigheid kleine films zonder een euro subsidie. Ik vind dat knap. Heel wat knapper dan er op Facebook met gestrekt been invliegen als iemand kritisch is over de omgang met onze centjes.