Jesse leeft in reservetijd en streept zijn bucketlist af: hij gaat trouwen

Kersenak­ker in Cothen uitgeroe­pen tot Leukste Straat van Nederland: 'Het voelt alsof we een familie zijn'

11:29 De Kersenakker in Cothen viert vandaag dat ze is uitgeroepen tot Leukste Straat van Nederland. Dit gebeurt in het kader van Nationale Burendag. De hele straat is omgetoverd tot het Caribische Curacao.