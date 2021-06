Jeugdbende beroofde en mishandelde homoseksuele mannen in Utrecht: ‘Voor hogere kijkcijfers op TikTok’

Nieuwbouw­wijk Rijnvliet heeft eerste ‘kindcen­trum’ van regio Utrecht: ‘Hier kunnen kinderen tot 12 jaar naar opvang en school’

16:02 In de nieuwbouwwijk Rijnvliet is maandag het eerste kindcentrum in de regio Utrecht geopend. Hier kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar oud naar de opvang, naar school én de bso. ,,Zo’n kindcentrum als jullie hebben, heeft nog niemand hier in Utrecht.”