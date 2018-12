Jeugdjournaalpresentator Lucas van de Meerendonk krijgt jeuk van hardlopen met zijn kind

Van de Meerendonk schopte het tot de finaleweek in De Slimste Mens, tegen de verwachting van Maarten van Rossem in. ,,Na mijn eerste aflevering kwam Maarten van Rossem naar me toe. Hij vertelde me vaderlijk dat ik het goed had gedaan en zei vervolgens dat ik er de volgende aflevering wel uit zou vliegen. ‘Want dat overkomt de meeste deelnemers.’ En bedankt Maarten”, vertelt hij in een interview met het AD Utrechts Nieuwsblad.