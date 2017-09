Jeugdopleiding UVV hoort bij de besten van Nederland

Piet Zoon (VVD) tijdelijk burgemeester in Veenendaal

11:57 Piet Zoon wordt waarnemend burgemeester van Veenendaal. Hij vervangt Wouter Kolff die naar Dordrecht vertrekt. Zoon (1949) is nu nog waarnemend burgemeester van Reimerswaal en was daarvoor onder andere burgemeester in Raalte en Hattem en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland.