Jeugdvoetballers zetten ‘onbedoeld racistische grap’ online, Utrechtse tegenstander dient klacht in bij KNVB

Achteraf gezien was het een ‘onbedoeld racistische grap’, maar hij is zeer slecht gevallen bij jeugdvoorzitter Levent Kaldi van de Utrechtse voetbalvereniging DHSC. Zaterdag speelde een van zijn teams, met daarin veel jongens met een Marokkaanse achtergrond, een thuiswedstrijd tegen PVCV uit de Utrechtse wijk Vleuten. Voorafgaand aan die wedstrijd verscheen via het account van het bezoekende elftal een bericht op Instagram dat Kaldi als kwetsend en provocerend opvat.

‘Spektakel gegarandeerd’, stond er onder meer. ‘Vergeet niet je paspoort mee te nemen en neem extra sloten voor je fiets mee.’ Verder werd gesuggereerd dat er geknokt zou worden: ‘De vraag is niet óf er gevochten gaat worden, maar hoeveel mensen Frenk KO gaat slaan.’

Onbezonnen

Kaldi: ,,Laten we hopen dat het echt een grap was. In elk geval was het een slechte grap. Zo horen we niet met elkaar om te gaan. Bij ons is iedereen mens. Wij kijken niet naar afkomst. Dit is vermoedelijk het onbezonnen werk geweest van een jongen van zestien. Die moet erop worden aangesproken. Wij gaan zelf deze kwestie ook bespreken. Bij de eerstvolgende training wil ik horen hoe de jongens dit hebben ervaren.’’

Inmiddels is het bericht verwijderd en vervangen door een uitgebreid excuus. ‘Wij hebben een grap gemaakt die onbedoeld racistisch was. Onze bedoeling was totaal niet om racistisch over te komen want zo zijn wij niet. Helaas is dit wel gebeurd en wij staan hier als team dan ook totaal niet achter en hebben hier enorm veel spijt van. We begrijpen dat we een enorme fout hebben gemaakt en zullen dit ook nooit meer doen.’

KNVB

De trainer van het betreffende jeugdelftal van PVCV wil niet reageren. In overleg met de ouders is besloten geen commentaar te leveren. Kaldi waardeert de excuses, maar vindt ook dat zijn club het er niet bij kan laten zitten. ,,Het is aan de club en aan de KNVB wat hiermee moet gebeuren, maar onbesproken kunnen we het niet laten.”



De KNVB laat weten het incident erg serieus te nemen. ‘We zijn pas geleden de campagne ‘Ons voetbal is van iedereen’ gestart om racisme en discriminatie in het voetbal tegen te gaan, dus we nemen dit ook erg serieus. We zijn hiervan op de hoogte en zullen hier zo snel mogelijk achteraan gaan’, schrijft de voetbalbond op Twitter.

De wedstrijd zelf eindigde zaterdag in een gelijkspel: 3-3.

Volledig scherm De verwijderde Instagrampost. © AD