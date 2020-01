Jeugdzorg verslagen na dood Utrechtse peuter (3): ‘Dit raakt ons persoonlijk’

SAVE, onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland, was al sinds 2017 betrokken bij het gezin. ,,Het bericht kwam binnen als een bom en raakt onze mensen persoonlijk’’, zegt regiomanager Rob Spaan. ,,Ze voelen zich betrokken bij de kinderen, anders doe je dit werk niet.”



De 3-jarige peuter was op woensdagmiddag 18 december bij zijn vader. De afspraak was dat de Utrechter zijn zoon om uiterlijk 17.00 uur bij zijn moeder zou brengen. Ongeveer een uur later vonden de hulpdiensten het jochie zwaargewond in het koude water van een Drents kanaal. De vader was in de buurt en werd opgepakt. Hij zit sindsdien vast.