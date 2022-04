Jij denkt dat je goed kunt puzzelen? Deze fanatiekelingen leggen duizend stukjes in 54 minuten

De Lunettense serieaan­ran­der (29) gaat al sinds zijn 8ste in de fout op seksueel vlak

De 29-jarige Utrechter die vijf vrouwen met grof geweld zou hebben belaagd en aangerand in de Utrechtse wijk Lunetten, heeft al van jongs af aan moeite met grenzen wat wel en niet toelaatbaar is op seksueel vlak. Dat bleek vrijdag bij zijn strafzaak waar hij bleef zwijgen. De strafeis, zes jaar cel plus tbs met dwangverpleging, hoorde hij onbewogen aan.

22 april