Johan Derksen reageert op excuses SP-statenlid Poppe over oproep afschieten

Poppe heeft gezien dat haar oproep weer tal van reacties kreeg op Twitter, maar ze is niet van plan die allemaal te lezen. Op de vraag of ze verwacht dat de zaak nog juridische gevolgen kan hebben zegt ze: ,,Dat zien we dan wel weer.”



Van Johan Derksen zelf zijn die niet te verwachten. Hij zegt desgevraagd de tweet niet te hebben gezien, noch erover te hebben gehoord. ,,Ik zit niet op Twitter of op andere sociale media. Het interesseert me ook niks. Ik zeg zelf ook van alles over mensen. Het zal me een worst zijn en maak me er totaal niet druk om.”