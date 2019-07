Johan Derksen reageert op excuses SP-statenlid Poppe voor oproep afschieten: ‘Het zal me een worst zijn’

Ze reageerde daarmee op zijn uitlating dat de doelvrouw van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal Sari van Veenendaal goed gekeept heeft en ‘extra bakje haver’ heeft verdiend.

Die uitlating leidde al direct tot een storm van kritiek op Twitter in de richting van Derksen. Poppe deed daarbij ook een duit in het zakje. Inmiddels is de tweet verwijderd en zegt ze excuses aan te bieden aan Derksen en spijt te hebben van haar uitlating.

,,Het was een emotionele uitlating als reactie op de vrouwonvriendelijke uitingen van Derksen. Hij heeft wel vaker heel vervelende opmerkingen”, blikt Poppe terug. ,,Als ik had gezegd ‘opsodemieteren’ was er niks aan de hand geweest, maar dat woord kwam niet bij me op. Ik heb de tweet verwijderd en excuses aangeboden. Ik heb er afstand van genomen.”

Het zal me een worst zijn

Poppe heeft gezien dat haar oproep weer tal van reacties kreeg op Twitter, maar ze is niet van plan die allemaal te lezen. Op de vraag of ze verwacht dat de zaak nog juridische gevolgen kan hebben zegt ze: ,,Dat zien we dan wel weer.”

Van Johan Derksen zelf zijn die niet te verwachten. Hij zegt desgevraagd de tweet niet gezien te hebben, noch erover gehoord te hebben. ,,Ik zit niet op Twitter of andere sociale media. Het interesseert me ook niks. Ik zeg zelf ook van alles over mensen. Het zal me een worst zijn en maak me er totaal niet druk om.”

