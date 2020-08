John werkte met de zwaarste criminelen en heeft dé oplossing voor rellende jeugd

Vijftig relschop­pers opgepakt voor rellen in Utrecht, meer verdachten in beeld

20 augustus Zeker vijftig relschoppers die betrokken waren bij ongeregeldheden in Utrecht zijn opgepakt. Voor bijna de helft van hen dreigt een stevige straf, nu het Openbaar Ministerie zich over hun rol bij de rellen buigt. De jacht op meer verdachten is ondertussen in volle gang.