John woont al 52 jaar met zijn moeder aan de Croeselaan, nu moeten ze eruit: ‘We staan in de weg’

Jong en geboren in Nieuwegein? In de gemeente­raad ben je dan een grote uitzonde­ring

Nee, een meerderheid is het nèt niet, maar met 15 om 18 zitten er toch behoorlijk wat vrouwelijke raadsleden in de gemeenteraad van Nieuwegein. Wat heet, het is zelfs een mijlpaal. Het lijkt erop dat het de Nieuwegeinse politiek steeds diverser wordt.

1 april