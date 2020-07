Jonge caissières moesten vals geld wisselen, anders zou Hamza (20) naaktfoto’s van hen openbaar maken

Gesteggel over erebaantje als voorzitter vertrou­wens­com­mis­sie; mag GroenLinks of VVD?

21:21 Het politieke spel rondom de zoektocht naar een nieuwe burgemeester in Utrecht is losgebarsten. In de gemeenteraad wordt gesteggeld over wie de voorzitter moet worden van de nog in te stellen vertrouwenscommissie. Een erebaantje, waar zowel GroenLinks-leider Heleen de Boer (grootste coalitiepartij) als VVD-voorman Dimitri Gilissen (grootste oppositiepartij) op azen. De partijen zijn het nog niet eens over wie het mag gaan doen.