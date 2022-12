Jonge daders van brute woningovervallen Houten en Nieuwegein krijgen taakstraf en moeten 15.000 euro betalen

Slachtof­fers brute woningover­val­len in Houten en Nieuwegein toegeta­keld en beroofd na internetda­te

Twee slachtoffers van woningovervallen in Houten en Nieuwegein blijken in de val gelokt nadat zij via homochatsite Bullchat een afspraak maakten voor een date. In beide gevallen werden de slachtoffers mishandeld en beroofd.

26 november