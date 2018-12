Jonge helden overmeesteren messentrekker, burgemeester onder de indruk

Vijf jonge mannen, die een messentrekker op het Jaarbeursplein overmeesterden en het slachtoffer redden van een mogelijke dood, zijn vanmiddag door burgemeester Jan van Zanen geëerd met een Domtoren in goud. ,,Ik ben onder de indruk van jullie’’, zei Van Zanen.

Twee groepjes vrienden, in leeftijd variërend van 20 tot 25 jaar, waren op vrijdagavond 14 december vlak bij het Beatrix Theater even voor tien uur getuige van een ruzie tussen twee mannen die hevig escaleerde. Op het stadskantoor in de kamer van Jan van Zanen vertellen zij de burgemeester wat die vrijdagavond gebeurde.

Het groepje vrienden van drie was onderweg naar een surpriseparty van een vriend, de twee andere jongens wilden net naar een café gaan. ,,We hoorden geschreeuw en zagen twee gasten met elkaar op de vuist gaan’’, zegt Pim Moraal (25). ,,Eén van de mannen rende weg, terwijl de andere hem achterna zat. Ik zag dat de ene man een mes in zijn hand had en daar de andere man mee te lijf ging. Hij maakte al steekbewegingen uit de heup. Het slachtoffer zakte naar de grond.’’

Twee Utrechtse studenten die net langsfietsen, zagen het incident ook gebeuren. ,,Ik zag die ene man al met dat mes op het slachtoffer liggen’’, vertelt Don Middendorp. ,,Nu ga ik erop af, dacht ik meteen. Ik ben erop gedoken en heb eerst zijn pols geforceerd en met hulp van de andere jongens die aan kwamen lopen hebben we hem kunnen overmeesteren.’’

Een van de vijf jonge mannen belde een ambulance via 112. Een andere jongen die er getuige van was, rende naar het station, op zoek naar een politieagent. Die trof hij vrij snel aan in de stationshal. Vijf agenten namen vervolgens de overmeesterde messentrekker over. Het slachtoffer werd kort daarna naar het ziekenhuis vervoerd.

Te grazen

Van Zanen luistert zichtbaar onder de indruk naar het relaas van de jonge helden. ,,Hebben jullie er achteraf nog last van gehad? Dat jullie later dachten: hij had mij ook wel te grazen kunnen nemen?’’

Het blijft even stil aan de ovale tafel in de kamer van de burgemeester. ,,Nee, bang was ik niet’’, zegt Pim Moraal. De andere mannen knikken instemmend. ,,Je denkt gewoon: ik moet nu wat doen’’, zegt Robert Vonk, die als marechaussee op Schiphol werkt. ,,Je hebt niet veel tijd om erover na te denken.’’

Volledig scherm UTRECHT- Burgemeester Jan van Zanen reikt gouden speld uit aan Pim Moraal. © Angeliek de Jonge

Politiechef Charles van Amerongen, ook aanwezig bij de uitreiking van de Gouden Dommetjes, is net als de burgemeester onder de indruk van het kordate optreden van de vijf getuigen. ,,Zulke mannen maken het verschil. Als ik het zo kan inschatten, hebben we hier te maken met vijf nuchtere jonge mannen. Ze hebben een heldendaad verricht, maar ook gedacht aan hun eigen veiligheid. Dat is echt knap.‘’

Vrouw

Het slachtoffer is er dankzij het heldhaftige optreden van de vijf jonge mannen, redelijk goed van afgekomen. ,,Hij is inmiddels weer thuis’’, weet Van Amerongen. ,,De verdachte zit nog vast.’’ De twee mannen hadden vermoedelijk ruzie om een vrouw.

Van Zanen is benieuwd wat de vijf jonge mannen na hun moedige optreden zijn gaan doen op die turbulente vrijdagavond. ,,Door dit incident, kwamen we niet meer op tijd op die surpriseparty’’, vertelt Pim Moraal. ,,Maar de andere gasten op het feest, hebben ons vergeven dat we iets te laat kwamen.’’