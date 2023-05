Jonge stellen grijpen steeds vaker mis op Utrechtse woningmarkt: ‘Tientallen potentiële kopers in de rij’

indebuurt.nl Wow! Deze luxe boerderij in Vleuten staat nu te koop voor 3,9 miljoen

In Vleuten staat nu een gigantische woonboerderij te koop met uitzicht over de Haarrijnseplas. Met een woonkamer zo groot dat er een auto in staat, een open haard, glazen trap, verwarmd zwembad, jacuzzi… do we need to say more?