Jonge Utrechters die journalisten mishandelden komen goed weg: celstraf al uitgezeten

De twee 18-jarige Utrechters die vorig jaar een cameraploeg van de Evangelische Omroep (EO) bij een school in Leidsche Rijn mishandelden en beroofden hoeven niet meer terug de cel in. Dat heeft de rechtbank dinsdag beslist.

Het voorval gebeurde vorig jaar april. De cameraploeg van de EO was vlakbij het Leidsche Rijn College nota bene aan het filmen voor een item van het tv-programma Dit is de Kwestie over geweld op straat toen de reporters er zelf slachtoffer van werden.

Voor het viertal er erg in had, stapten twee jongemannen uit een wit busje en werd met geweld hun camera meegenomen. Eén van de mannen dreigde daarbij met een schroevendraaier. Uiteindelijk werden ze na een klopjacht in Overvecht gearresteerd.

Geen aanval op vrije pers

De 18-jarige Utrechter gaf eerder in de rechtbank aan dat de beroving echter niks te maken met een aanval op de vrije pers. Volgens hem was hij samen met zijn vriend uit op waardevolle spullen. De man gaf ook toe voor en na deze beroving en dus ook tijdens zijn voorlopige vrijlating voor dit misdrijf, dat hij zeker zes auto-inbraken had gepleegd. De andere verdachte was tijdens de overval nog 17 jaar en werd als minderjarige veroordeeld tot jeugddetentie.

Celstraf al uitgezeten

De oudste dader kreeg van de rechtbank dinsdag uiteindelijk een celstraf van 210 dagen, waarvan 81 voorwaardelijk. Hij zat al 129 dagen in voorarrest. De minderjarige jongen kreeg 80 dagen cel, waarvan 28 dagen voorwaardelijk. Ook hij had zijn onvoorwaardelijke deel al in de cel doorgebracht. Tegen het tweetal was respectievelijk negen en zes maanden cel geëist.

