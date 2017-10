Jonge Vianer in de prijzen met foutloze worst: 'Dit is het mooiste wat er is'

Roland Schneider (21) wilde vroeger geen astronaut of dokter worden. Nee worst maken, dat is zijn passie. En met zijn passie viel hij in de prijzen: de Vianer heeft namens gildeslager De Goeij drie gouden bekers gewonnen bij de wedstrijd Arnhem Rookworststad.