Jonge voetballer (20) van Vreeswijk overlijdt na hartstilstand

De Nieuwegeinse voetballer Sotong was een geliefd en bekend lid bij de voetbalvereniging. De club kan zijn plotselinge overlijden niet bevatten. Op Facebook stromen de reacties binnen. ,,Dit is zo onterecht. Hij was nog zo jong en in de bloei van zijn leven'', zegt voorzitter Michel van den Hoven van vsv Vreeswijk. ,,Shawn zakte plotseling in elkaar op het veld tijdens een oefenwedstrijd met het eerste. Gelukkig was er snel eerste hulp van omstanders. Helaas hebben we hem niet kunnen redden. Je kunt je voorstellen dat de impact van de gebeurtenis groot is binnen onze vereniging."