Jonge vrouw beroofd van laptop in de trein naar Utrecht (en zo vond de politie hem weer terug)

Grote vondst zwaar illegaal vuurwerk in garagebox in Nieuwegein, EOD ter plaatse om ‘bommen’ op te ruimen

In een garagebox in Nieuwegein is na een anonieme melding bijna 100 kilo aan zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Omdat er ook sprake is van ‘geknutselde bommen’, is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen om deze onschadelijk te maken.

12 december