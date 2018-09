Jongen (13) houdt hechtingen, snee en dikke wang over aan belletje lellen

Update Auto crasht op Rondweg Houten na politieach­ter­vol­ging: IJsselstei­ner (19) gewond

10:00 Op de Rondweg in Houten is afgelopen nacht rond 01.45 uur een auto van de weg geraakt, over de kop geslagen en in een sloot beland. De bestuurder, een 19-jarige man uit IJsselstein, raakte daarbij ernstig gewond. Hij werd een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.