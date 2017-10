Jongen (14) bedreigt voorbijganger met taser in Veenendaal

Ton du Chatinier stapt op bij AFC

21 oktober Ton du Chatinier is niet langer trainer van de Amsterdamse voetbalvereniging AFC. Ondanks de overwinning op IJsselmeervogels (0-1) besloot de Utrechtse oefenmeester per direct op te stappen. Volgens Du Chatinier is de Amsterdamse clubleiding ‘huichelachtig’.