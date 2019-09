Jongen (16) aangehouden voor verstrekken drugs aan minderjarigen uit jeugdzorginstelling

Gaslek op de Gageldijk in Maarssen: Cas staat met acht katten op straat

11:17 Op de Gageldijk in Maarssen is vanmorgen een gaslek ontstaan. Een aantal woningen en gebouwen is door de brandweer ontruimd. Het lek ontstond toen een leiding werd geraakt tijdens werkzaamheden. Inmiddels is het lek dichtgemaakt, maar bewoners mogen nog niet terug naar hun huizen.