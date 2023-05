Jongen (18) die meisje (10) in elkaar trapt, hoeft niet opnieuw de cel in

Uitzonder­lijk: kat Bella zit al twee jaar in Woerdens dieren­asiel. Wie geeft haar eindelijk nieuw thuis?

Wie wil Bella? Deze pittige poezendame zit al twee jaar in het Woerdense dierenasiel, maar kan geen baasje vinden, in tegenstelling tot haar meeste soortgenootjes. Ze is heel lief, maar heeft ook een rugzakje, stelt het asiel. ,,We zoeken naar de speld in de hooiberg.”