Jongen (18) in Utrecht aangehouden voor dodelijke schietpartij in Almere

Voetbalfan Harmen herdenkt gastarbei­ders Qatar met kerkdienst: ‘Of ik ga kijken als Oranje in finale staat...?’

Met een herdenkingsdienst in de Domkerk in Utrecht wordt op de openingsdag van het WK voetbal stilgestaan bij de gastarbeiders die onder erbarmelijke omstandigheden de voetbalstadions in Qatar hebben gebouwd. De Amersfoortse voetbalfan Harmen Niemeijer (28) is initiatiefnemer van de dienst.

17:30