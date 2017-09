Jongens schrikken zich wild: ‘Is dat de burgemeester?’

Het was een tafereel dat D66-raadslid Lars Roodenburg gistermiddag niet kon laten schieten. ,,Het was een mooi gezicht om de burgemeester zo tussen de chillende jongens te zien. Toen ik tegen het groepje zei dat ze wel een beetje lief moesten zijn voor de burgemeester, schrokken ze zich wild. Ze geloofden niet dat ze naast de burgemeester zaten. ‘Waar is zijn ketting dan’, vroegen ze een paar keer. Toen zijn ze gaan googelen en zagen ze dat het geen grapje was.’’

Roodenburg, die de foto op Twitter plaatste, vindt het bijzonder mooi dat de burgemeester zonder beveiliging buiten kan gaan zitten. ,,Het is mooi dat Van Zanen daar zo relaxed in z’n bretels tussen de troep kan zitten, zonder dat hij drie politieagenten in burger nodig heeft om naar buiten te gaan. Hij is zo van ons.’’