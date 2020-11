Jongeren bekogelen huizen in De Meern en gaan op de vuist met bewoners: ‘Compleet uit de hand gelopen’

Halloween vieren? We gaan The Shining kijken en even vergeten dat we leven in een horrorfilm

8:00 De Albert Heijn in de Twijnstraat is wel een beetje versierd, maar de echte horror is dit keer ver te zoeken. Dat was een paar jaar geleden wel anders. Spoken, skeletten en heksen vlogen je toen om de oren. Een met bloed besmeurde horrorclown liep in het halfduister krijsend door de gangpaden. Ze hadden de juffrouw achter de kassa een enorme spijker door het hoofd gejaagd. De blauwe bedrijfskleding van het overige personeel zat onder de bloedspetters.