Jongeren in Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug leren hoe ze vrienden kunnen maken

,,Eenzaamheid onder jongeren is fors toegenomen in de coronatijd. De cijfers en verzoeken om hulp zijn schrikbarend. Voor ons reden om hierin veel tijd te investeren. Dat is hard nodig’’, zegt Eno Middelham, jongerenwerker in Wijk bij Duurstede.

Middelham: ,,Eenzaamheid is weliswaar een groot probleem maar je kunt er wel iets aan doen. Dat gaan we doen in groepen van maximaal vijftien jongeren.’’ Iedere twee weken ontmoeten de jongeren elkaar. Samen doen ze allerlei activiteiten die ze zelf bepalen en organiseren. Bijvoorbeeld gamen, films kijken, spelletjes doen of externe activiteiten. Tijdens de avonden zijn er ervaren begeleiders aanwezig die de jongeren helpen met het verbeteren van hun sociale vaardigheden en het versterken van hun zelfbeeld. Jongeren kunnen zich aanmelden via de website www.join-us.nu. Join Us is ook actief in Zeist, Houten, Soest, Amersfoort, Stichtse Vecht en Utrecht