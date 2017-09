Jongeren met psychische problemen moet soms wel 40 weken wachten

Kinderen met psychische aandoeningen zoals een eetstoornis of borderline, moeten in de regio Utrecht soms wel 40 weken wachten, voordat ze hulp krijgen. Dit blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau MediQuest.

Vooral de aanmeldwachttijd is een probleem. Dit is de wachttijd vanaf het moment dat de gemeente de beschikking heeft afgegeven tot het intakegesprek bij de GGZ-aanbieder. Uit de analyse blijkt dat 84 procent van de jeugd-GGZ-instellingen de treeknorm (maximaal aanvaardbare wachttijd) van vier weken niet haalt. De gemiddelde wachttijd voor instellingen is zelfs twee keer zo lang als de treeknorm.

Suïcidaal gedrag

Opvallend is dat de aanmeldwachttijden een grote spreiding laten zien. Zo lopen de wachttijden tussen jeugd-GGZ-aanbieders sterk uiteen van 1,5 week tot 40 weken. MediQuest stelt dat door te laat ingrijpen de kans reëel is dat de problematiek van de jeugdige en ouders ernstiger en/of complexer wordt, met als gevolg zwaardere zorg en hogere maatschappelijke kosten. Zo kan een eetstoornis, die niet tijdig behandeld wordt, ontaarden in een ernstigere problematiek, zoals acute opname of zelfs suïcidaal gedrag. Slechts 50 procent van de instellingen heeft haar cijfers openbaar gemaakt.

Eetstoornis

MediQuest heeft de analyse onafhankelijk uitgevoerd naar aanleiding van een oproep van enkele politieke partijen in de regio Zuidoost-Utrecht om meer transparantie in de jeugd-GGZ-wachttijden. SP Zeist is een van deze partijen. Annemieke Pluijgers van SP Zeist is verbijsterd over de uitkomst. ,,Dit is schokkend. Uit het onderzoek blijkt dat een kind met een eetstoornis 26 weken moest wachten, voordat het hulp kreeg. Als je een kind met een eetstoornis hebt, kun je niet zo’n lange periode wachten. Voordat zo’n aandoening erkend wordt, is het vaak al slecht gesteld met een kind. Als je dan ook nog moet wachten, is het kind er misschien niet eens meer. Voor een kind met een angststoornis was dat gemiddeld 17 weken. Dat mag niet kunnen.’’

