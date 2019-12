Jongeren steken in Utrecht camera tegen autobranden in de fik

Veel lawaai op Twitter over herrie Dom-klok­ken: 'Dat weet je toch als je in de binnenstad gaat wonen’

16:40 De discussie over de klokken van de Utrechtse Domtoren is weer opgelaaid. Op Twitter klaagt iemand opnieuw over de geluidsoverlast die het carillon ’s nachts zou geven. De gemeente Utrecht reageerde daar scherp op: ‘Je zult het voor lief moeten nemen als je in de binnenstad wilt wonen’.