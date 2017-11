Jongeren vinden massaal weg naar verbouwde Jacobuskerk in Zuilen

Met een groot houten podium en een moderne geluidsinstallatie lijkt de onlangs verbouwde Jacobuskerk in de Utrechtse wijk Zuilen verdacht veel op een poppodium. Niet zo gek misschien dat enkele weken na de opening vooral heel veel jongeren de moderne eigentijdse kerk, The Best Life Church, de nieuwe eigenaar van het pand, steeds beter weten te vinden.