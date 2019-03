Jonna Fraser, 2manydjs en Ellen ten Damme staan op Bevrijdingsfestival in Utrecht

Al eerder was bekend dat Kraantje Pappie en de winnaar van de Utrechtse Popprijs Valentino optreden. De complete line-up is vanavond in Rabo Open Stage in TivoliVredenburg bekendgemaakt.

Ellen ten Damme

Sloot vorig jaar dj Fedde le Grand het festival af, dit jaar moeten de Belgische broers Dewaele van 2manydjs (ook bekend van Soulwax) voor een groot feest zorgen. ,,Dat was vorig jaar een enorm succes. Daarom hebben we opnieuw gekozen voor dj’s om het festival af te sluiten.’’

Bijzondere artiest is ook de accordeonist Mario Batkovic (‘de Philip Glass onder de accordeonisten’) die live speelt. De Portugese band Throes + The Shine die een mix van stijlen speelt, is de internationale band die in Utrecht op het podium staat. Op alle veertien Bevrijdingsfestivals in Nederland staat één Europese artiest/band. Het Bevrijdingsfestival verwacht zo’n 45.000 bezoekers. De complete line-up is te vinden op de site van het Bevrijdingsfestival.