Joods meisje op iconische Utrechtse oorlogsfoto krijgt na 80 jaar een naam

Jim Terlingen (56) en Victor Frederik (69) kwamen vorig jaar met elkaar in contact. Beiden doen al langer onderzoek naar de Joodse gemeenschap in Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar kenden elkaar nog niet. ,,Toen we elkaar voor het eerst spraken, ging het al gauw over de foto van drie Joodse meisje die de huisarts en fotograaf Nico Jesse in 1942 in de Agnietenstraat maakte’’, zegt Terlingen. ,,Dat is een iconische foto.’’