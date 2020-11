Jorgen (34) en Djura (30) liepen het westnijlvirus op, gewoon in Utrecht: 'We zijn jong, sportief, nooit ziek. En nu dit’

Het moet dezelfde mug zijn geweest, die het stel afgelopen augustus stak. Dit gebeurde niet in een exotisch land, maar gewoon, in hun woning in de Utrechtse Rivierenwijk. Op dat moment wisten Jorgen en Djura nog niet dat die mug de oorzaak was van de vage klachten die ze beide hadden. “Ik was twee weken ziek. Een forse griep met hele specifieke hoofdpijnklachten en pijn rondom de oogspieren”, zegt Djura. “Ook kregen we op dezelfde dag huiduitslag. We waren ervan overtuigd dat we corona hadden omdat het iets was wat we nog nooit gehad hadden.”