‘Jou overkomt hetzelfde als Hümeyra’, schreef Ali (52) na 30 jaar huwelijk aan zijn ex

video Bekir E. 14 jaar de cel in voor ‘liquidatie’ van Humeyra (16), familie woest

Bijna een jaar nadat hij op een school in Rotterdam de 16-jarige Humeyra doodschoot, kreeg Bekir E. vandaag te horen dat hij veertien jaar de cel in moet. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging. De familie van het meisje is razend, vooral omdat de rechtbank het hield op doodslag in plaats van het zwaardere moord. Enkele nabestaanden probeerden de rechtszaal binnen te stormen.

13 december