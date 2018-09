Joyce (34) verdenkt ex van hennephandel en plaatst zender onder zijn auto

Omdat ze haar ex had gestalkt moest Joyce (34) uit De Meern vandaag voor de rechter verschijnen. Ze ging zo ver dat ze een gps-tracker onder zijn auto plaatste. ,,Ik deed het voor de veiligheid van mijn kinderen.’’

De stalking kwam dit voorjaar tot een hoogtepunt, toen Joyce middenin de nacht vanuit Utrecht naar Kaatsheuvel reed. Daar plaatste ze de zender onder de auto van haar ex, waardoor ze exact kon zien waar hij allemaal heenreed. Zo kwam ze er achter dat hij zes keer op een dag naar de Albert Heijn ging en zag ze ook wanneer hij naar de sportschool ging. Maar daarmee kwam ze niet achter hetgeen waarvan ze haar ex verdacht: ze vond geen bewijs dat haar ex in de hennephandel zat, waardoor haar kinderen gevaar zouden lopen.

Signalen

,,Helaas, het heeft niks spannends opgeleverd’’, zei Joyce tegen de politierechter. ,,Zo’n tracker plaatsen gaat best ver, vindt u ook niet?’’, vroegen zowel de rechter als de officier van justitie. Maar Joyce gaf geen krimp. ,,Ik heb dit niet zomaar gedaan. Ik kreeg signalen dat de vader van mijn twee kinderen zich in het criminele circuit begaf. Als ik daar achter was gekomen, dan had ik dat aan de politie gemeld. Alles om de veiligheid van mijn kinderen te waarborgen. Als ik had geweten dat dit strafbaar was, dan had ik hier niet voor gekozen.’’

De twee ex-geliefden communiceren nauwelijks met elkaar, sinds hij hun relatie verbrak. ,,Ik hoop dat ze tot inkeer komt en haar leven na drie jaar weer oppakt’’, zei haar ex op zitting. ,,Dat is zowel in mijn belang als in het belang van onze kinderen. Klinkklare onzin dat de kinderen gevaar zouden hebben gelopen. Ze moet gewoon verder met haar leven en mij en mijn gezin met rust laten.’’ Tot twee keer toe vond hij een tracker onder zijn auto. Voor een ervan gaf Joyce toe verantwoordelijk te zijn.

Grens

,,Hier zit heel veel pijn over een verbroken relatie’’, concludeerde de officier van justitie. ,,Dat ze als een kemphaan over haar kids waakt, is begrijpelijk. Maar er is een grens. Dit gaat véél te ver, het is een heimelijke vorm van stalking. Dat ze ook nu nog niet inziet dat middenin de nacht naar Kaatsheuvel rijden zonder je af te vragen waar je nu eigenlijk mee bezig bent, dat baart mij zorgen voor de toekomst.’’ Ze eiste honderd uur werkstraf en nog eens honderd uur voorwaardelijk, om herhaling te voorkomen.