JP de Jong trots op aanstelling bij 'zijn' FC Utrecht: Dit is prachtig

'El Goossi' voorspelt 2018: alle straten genderneutraal en salafistische feestwinkel in Overvecht

7:21 De grootste ontwikkeling op het persoonlijke vlak in het voorbije jaar, was de ontdekking dat ik een helderziende sjamaan ben. Voor die kennis van gene zijde tot mij kwam, dacht ik gewoon dat ik een gelijkhebberige betweter was. Maar in de sterren bleek dat toch anders geschreven. Tijdens een sjamanistisch ritueel, waarbij ik gedurende enkele uren een magisch brouwsel tot mij nam - niet-ingewijden zouden het een doorgehaalde nacht in de kroeg noemen - kwam ik erachter dat mijn spirituele naam El Goossi is.