Jubilerende vereniging Oud-Utrecht geeft cadeau aan kinderen van de stad: ‘Leuker dan leggen van tegel’

Vianen is he-le-maal klaar met al die explosies midden in de nacht: ‘Er lagen kinderen vlakbij te slapen’

Bewoners van de gemeente Vijfheerenlanden – Vianen en Hoef en Haag in het bijzonder – zijn er klaar mee. Explosie op explosie maakt dat mensen ’s nachts de slaap maar lastig kunnen vatten. Vrijdagnacht rond 03.40 uur was het raak aan de Vijfheerenlanden, een wijk en gelijknamige straat in Vianen. ,,Wie doet zoiets?’’