Juen (21) redt man uit brandende auto in parkeergarage van UMC Utrecht

Toen hij vanochtend in de parkeergarage van het UMC een auto in brand zag vliegen, aarzelde Juen Nelemans (21) geen moment. In mum van tijd bevrijdde hij de automobilist uit het brandende voertuig.

Hij kwam net terug van een eigen afspraak in het ziekenhuis, toen de 21-jarige Juen Nelemans uit Gorinchem en zijn moeder in de parkeergarage nietsvermoedend de hoek om kwamen. ,,Ik zag de rook meteen,” zo blikt de 21-jarige terug. ,,Naast de auto stond een vrouw, zij was er al kennelijk al uitgekomen. Maar haar man zat nog steeds achter het stuur.”

Longpatiënt

Terwijl zijn moeder het brandalarm indrukte, sprintte Nelemans richting de auto om hulp te bieden. ,,De vlammen kwamen al uit de motor en uit de rechter wielkap. We moesten snel in actie komen.” De bestuurder had moeite om zelfstandig uit de auto komen. ,,Het was een longpatiënt met hele zware COPD. Eerst heb ik nog de rolstoel uit de gesjord, voordat ik die man er zelf uit kreeg. Daarna hebben we ons snel uit de voeten gemaakt. De garage stond toen al vol zwarte rook.”

Brandstofspoor

De auto zelf brandde helemaal uit. ,,Ik vermoed dat het vuur is veroorzaakt door een loszittende brandstofslang. Er lag ook een heel brandstofspoor in de garage. Wat dat betreft is het een geluk dat die auto op diesel reed. Dat is veel minder ontvlambaar dan benzine. Anders was er misschien wel een ramp gebeurd.”