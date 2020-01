Juist mensen die het niet breed hebben doneerden voor verstandelijk beperkte Jan uit Veenendaal

De verstandelijk beperkte Veenendaler haalde het landelijke nieuws toen hij zijn bonus dreigde kwijt te raken na 12,5 jaar hard werken in een supermarkt met een aanvullende Wajonguitkering voor mensen met een arbeidsbeperking. Alles wat De Kroon (32) extra krijgt, zoals een bonus, moet hij terugbetalen aan het UWV. Door die bonus zou zijn uitkering gekort worden. Zo'n beetje half Nederland viel daarover.

Verkeerde keelgat

Een ingezonden brief van de bewindvoerder van De Kroon bracht het balletje aan het rollen. Die meende dat het niet eerlijk dat VVD-leider Klaas Dijkhoff zijn salaris mocht aanvullen en dat 'zijn’ Jan een bonus van een paar honderd euro niet mocht houden. Dat schoot ook bij politiek activist Sywert van Lienden in het verkeerde keelgat. ,,Het is schrijnend hoe de overheid met deze kwetsbare groepen omgaat.”

Van Lienden, politiek activist en spreker, riep op om rond 5 december geld in te zamelen voor Jan onder de noemer #sinterjan. ,,Ik dacht aanvankelijk aan 500 of 1000 euro. En als dat niet lukte, wilde ik het wel zelf bijleggen. Pas toen het op GeenStijl kwam ging het hard. We hebben donderdag in totaal 16.598,60 euro overgemaakt. 1945 mensen hebben iets gestort. Een fantastisch bedrag.”

Quote Diverse mensen schreven dat het ook niet breed hadden, of ook een wajong uitkering hadden, maar toch iets wilden doen Sywert van Lienden, politiek activist

Het raakte Van Lienden dat juist relatief veel mensen geld overmaakten die ook van een uitkering leven. ,,Als je iets overmaakte, was er een ruimte om een bericht achter te laten. Diverse mensen schreven dat het ook niet breed hadden, of ook een wajong uitkering hadden, maar toch iets wilden doen. Dat maakte weer eens duidelijk dat dit fenomeen breed leeft in Nederland.”

Volledig scherm Sywert van Lienden © DWDW

Jan reageerde blij verrast op de inzamelactie. ,,Jan is met weinig tevreden, dat viel me op toen we donderdag bij hem waren”, aldus Van Lienden. ,,Veel van zijn huisraad is kapot , van zijn laptop waren veel toetsen weg, hij wilde graag een nieuwe telefoon. In het verleden heeft hij ooit een elektrische trein gehad. Die wilde hij graag kopen. Voor de rest zet hij wat geld opzij voor later.”