Jurre is 9 jaar en heeft nu al zijn eigen bloemenhandel

Bewoners IJsselveld Oost woest op overlastge­ven­de hangjonge­ren én gemeente: ‘Het is pappen en nathouden’

5 september Boos zijn ze, niet alleen op de jongeren die hun woonplezier vergallen, maar haast nog meer op de gemeente IJsselstein die volgens een groep buurtbewoners doof en blind is voor hun klachten. Er is sprake van vernielingen, bedreiging en drugshandel in IJsselveld Oost. ,,We hebben al zo vaak aan de bel getrokken, maar niemand doet iets.’’