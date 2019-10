Justitie eist jarenlange celstraffen tegen Utrechtse broers: ‘Zorggeld verdween naar bouwprojecten in Turkije’

Dierenarts rijdt de regio af voor huisbezoek: ‘Ik geef nooit zomaar een spuitje’

19:00 ‘Ik kon geen afscheid nemen’. ‘Sommigen verdienen geen huisdier’. ‘De pastoor komt langs voor de zegen’. Het zijn titels van enkele verhalen in het boek Dierendokter Pim. Die rijdende dierenarts is de Utrechter Pim Hegeman (28). Op 220 pagina’s beschrijft hij wat hij meemaakt bij de baasjes thuis. Vaak gaat het om leven of dood, maar er is ook veel om te lachen.