Justitie heeft geheime chatgesprekken over vergismoord gevonden

De recherche is bezig met het ontcijferen van een groot aantal gecodeerde chatgesprekken die betrekking hebben op de vergisliquidatie van Hakim Chengachi en de mislukte liquidatiepoging op Khalid H. twee dagen later. Beide incidenten vonden in januari 2017 plaats in de Utrechtse wijk Overvecht.

Vanochtend bleek tijdens een tussenzitting in het strafproces tegen de vier verdachten dat de politie in Costa Rica onlangs een server in beslag nam, waarop honderdduizenden zogenoemde PGP-gesprekken stonden opgeslagen. Dat zijn chatgesprekken die zijn verstuurd met versleutelde telefoons. PGP staat voor Pretty Good Privacy en criminelen gebruiken dit soort telefoons omdat ze daarmee hopen dat de gesprekken die zij voeren niet te ontsleutelen zijn. Justitie is er echter in geslaagd deze gesprekken te decoderen. Wat er in de gesprekken staat die betrekking hebben op de Overvechtse incidenten, is nog niet duidelijk. Maar ze zijn mogelijk wel belastend, aldus de officier van justitie.

Vergismoord

Guyno O. (25) en Ferrel T. (30) schoten volgens justitie op 12 januari 2017 in een portiek aan de Faustdreef in Overvecht de 31-jarige Hakim Chengachi met een kalasjnikov dood. Twee dagen later volgde een liquidatiepoging op Khalid H., die in dezelfde flat woonde. Al snel werd het voor justitie duidelijk dat het ging om een vergismoord en dat Khalid H. het echte doelwit zou zijn. H. vluchtte na die poging direct het land uit.

Jerrel Z. werd op 14 januari 2017 samen met Marciano D. (26) na een achtervolging over de snelweg gearresteerd, nadat hij aan de Faustdreef in Utrecht in een auto zat te wachten met wapens aan boord. In die auto zat ook de Amsterdamse crimineel Justin Jap Tjouw, die ontkwam aan de politie. Hij werd twee weken later zelf geliquideerd in Amsterdam, mogelijk vanwege zijn betrokkenheid en wetenschap van de liquidatie en de liquidatiepoging. Saillant detail is dat Jap Tjouw een aangetrouwde neef is van Guyno O.

Nabil B.

De rol van de in september 2017 aangehouden Nabil B. is ook nog onduidelijk. Hij werd aangehouden in verband met betrokkenheid bij de liquidatie op Chengachi, maar wat zijn rol is geweest, wil justitie nog niet bekendmaken. Ook wacht justitie nog op resultaten van het sporenonderzoek naar B., dat wordt uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut.