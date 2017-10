Justitie klaar voor besluit over corrupte bouwmanager St. Antonius Nieuwegein

Justitie maakte begin juli vorig jaar bekend dat de 60-jarige IJsselsteiner Walter C. was aangehouden vanwege het aannemen van cadeaus en een verbouwing aan zijn huis in ruil voor gunning van bouwopdrachten bij het Antoniusziekenhuis. Op het moment van zijn aanhouding was hij daar vertrokken naar een volgende klus: de bouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Daar was volgens het ziekenhuis toen geen sprake van malversaties.