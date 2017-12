Justitie maakt vandaag eis tegen verdachte dood Everink bekend

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:36 De dag des oordeels voor restauranthouders door heel Nederland. Vandaag worden de felbegeerde Michelinsterren uitgedeeld. Restaurant Podium onder de Dom uit Utrecht wordt al jaren genoemd als kanshebber voor een zo’n ster en eervolle vermelding in de Michelin Gids 2018, maar vist telkens achter het net. Wanneer het restaurant van Leon Mazairac voor komend jaar een Michelinster bemachtigt, betekent dat ook dat Utrecht voor het eerst sinds 2013 weer een sterrenrestaurant heeft. Karel V was de laatste eetgelegenheid met een die eer. La Provence in Driebergen, kasteel Heemstede in Houten, Blok's in Amersfoort, De Burgemeester in Linschoten, 't Amsterdammertje en Tante Koosje in Loenen aan de Vecht, de Nederlanden in Vreeland en de Hoefslag in Bosch en Duin horen vandaag of zij hun Michelinster mogen houden of niet.