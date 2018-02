Justitie: verdachte moord Anne Faber moet eerdere straf volledig uitzitten

Biltenaren geven hun leven gemiddeld een 7,8

17:38 De helft van de inwoners van de gemeente De Bilt is actief in het verenigingsleven. Eén op de vier doet intensief vrijwilligerswerk, nog eens een kwart doet dit incidenteel. De mate van eenzaamheid in De Bilt is laag te noemen. Die is de laatste twee jaar ook afgenomen.