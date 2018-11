Justitie verdenkt Greg R. van betrokkenheid bij liquidatie Jaïr Wessels

VIDEO Geen tbs en lagere celstraf voor ontuchtple­ger Bart C.

17:58 Bart C. krijgt toch geen tbs voor het plegen van ontucht met zeven meisjes op buitenschoolse opvang Partou in Bilthoven. In hoger beroep in Arnhem kreeg hij bovendien vier maanden minder celstraf opgelegd dan de rechtbank in Utrecht eerder bepaalde.