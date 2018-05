Justitie vervolgt Zembla-verslaggever niet na ‘onnodige’ aanhouding

Van der Ham zou zich volgens het ziekenhuis niet aan de huisregels hebben gehouden door zonder toestemming opnamen te maken. De beveiliging verwijderde hem uit het ziekenhuis en droeg hem over aan de politie, waar hij tot laat in de avond vast zat.

Lees ook Zembla-verslaggever weer welkom in UMC Utrecht Lees meer

Het incident voltrok zich rond de lezing van patiënte Adrienne Cullen over een medische misser waardoor zij nu ongeneeslijk ziek is. Van der Ham mocht haar na afloop interviewen en startte volgens het openbaar ministerie met opnemen, nadat het applaus in de zaal had geklonken. Daarop werd hij gesommeerd te vertrekken. Van der Ham weigerde dat.

De officier van justitie stelt vast dat Van der Ham weliswaar lokaalvredebreuk pleegde door geen gehoor te geven aan die sommatie, maar dat hij ook recht op informatiegaring heeft. De aanhouding van Van der Ham beoordeelt de officier als rechtmatig, maar onnodig, gelet op de relatief geringe ernst van de gepleegde lokaalvredebreuk.

Ingetrokken

Gisteren trok het UMC Utrecht de toegangsontzegging voor Van der Ham, die hem na het incident was opgelegd, in. Hij mocht zich een jaar lang niet op het terrein van het ziekenhuis vertonen. Omroep BNN/VARA dat Zembla uitzendt, gaf het UMC Utrecht vervolgens tot afgelopen dinsdag de tijd de maatregel in te trekken, onder dreiging van een kort geding. Een dag later hief het ziekenhuis de maatregel op.