Justitie wil Corry (77) en Herman (75) achter de tralies voor verhuur drugslab

VIDEO Sushi gered uit de prullenbak: overtolli­ge maaltijden razend populair in Utrecht

7:36 Het populaire Too Good To Go heeft het plan om dit jaar in Utrecht liefst een kwart miljoen maaltijden uit de prullenbak te redden. Eten dat normaal gesproken wordt weggegooid, belandt dankzij deze app alsnog bij iemand in de koelkast. Utrechters maken er al massaal gebruik van.